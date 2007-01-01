НОВИКОМ заявил о необходимости развивать работу по взаимному признанию кредитных рейтингов

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) призвал унифицировать подходы к присвоению национальных кредитных рейтингов в разных странах. Инициатива была озвучена на II Евразийском финансово-экономическом форуме «Евразия: пространство доверия и устойчивого сотрудничества».

НОВИКОМ получил зарубежную кредитную оценку в январе 2026 года. Одно из крупнейших и старейших рейтинговых агентств Китая - CSCI Pengyuan присвоило банку кредитный рейтинг «AA+» со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая.

Со стороны российских компаний, ориентированных на взаимодействие с партнерами в странах БРИКС и работу в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, также растет интерес к оценкам китайских агентств. Это создает дополнительные возможности. В частности, высокий рейтинг кредитоспособности позволит НОВИКОМу содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий в этих регионах.

«Применение рейтингов в международных отношениях как основного критерия оценки финансовой устойчивости компаний – одно из важных направлений для дальнейшего обсуждения. Выработка решений по взаимному признанию рейтингов будет способствовать увеличению объемов инвестиций и расширению доступа к финансированию участников торговых отношений», – отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Представитель банка также отметила, что российский банковский регулятор уже сформировал критерии признания оценок иностранных кредитных агентств. Она обозначила ключевые направления работы по повышению доверия и развитию инструментов международного партнерства.

II Евразийский финансово-экономический форум «Евразия: пространство доверия и устойчивого сотрудничества» прошел в Шанхае с 19 по 23 апреля. Форум объединил на одной площадке государственные институты, деловые объединения, финансовые организации, производителей и дистрибьюторов.

В повестке — выработка конкретных решений для выхода российских компаний на китайский рынок: от снятия нетарифных барьеров и вопросов сертификации до защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом в трансграничной электронной торговле.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|». Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.