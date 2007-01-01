В Людиновском районе один из родителей незаконно получил выплаты на дочь
В Людиновском районе один из родителей незаконно получил выплаты на дочь

Евгения Родионова
28.04, 17:02
Во вторник, 28 апреля, прокуратура Людиновского района сообщила о взыскании денег с родителя, незаконно получавшего социальные выплаты на дочь.

По данным ведомства, с сентября 2024 года по декабрь 2025 года один из родителей незаконно получал ежемесячную денежную выплату на свою 8-летнюю дочь. Деньги полагались за проживание в городе Людиново. (из-за особого статуса территории)

— Но девочка на самом деле жила с другим родителем. Тот, кто получал деньги, не растил ребёнка, не заботился о нём и не передавал выплаты второму родителю, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура подала в суд с требованием вернуть нечестно полученные суммы. Суд встал на сторону надзорного ведомства. С декабря 2025 года выплату переоформили на того родителя, с которым девочка живёт.

Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.

