Пролапс, недержание и сухость: Калужский онкодиспансер лечит то, о чем не принято говорить

7 апреля в редакции медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» прошел «Марафон здоровья», к которому присоединились врачи Калужского областного клинического онкологического диспансера.

Всемирный день здоровья в Калуге отметили необычно.

Пока одни врачи призывали больше ходить пешком и меньше есть сладкого, онкологи областного диспансера предложили женщинам полюбить себя заново.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» два опытных специалиста Марина Тороп и Александр Сенотрусов разрушили главный миф: рак не приговор.

Более того, в арсенале медиков появилось оружие для преображения.

Все это без скальпеля, без наркоза и почти без боли.

Мы выяснили, кому нужны интимные инъекции гиалуронки, почему калужские хирурги обгоняют столичных коллег и стоит ли бояться прививки от ВПЧ.

Раньше мы лечили мазями, теперь используем более современный метод

— Марина Анатольевна, Александр Александрович, весна на дворе. Сегодня говорим не только о страшных диагнозах. В онкодиспансере открылось новое направление — ​эстетическая гинекология. Для чего?

Марина Тороп (МТ). — ​Все верно. Ко мне в поликлинику приходят пациентки, которые уже прошли сложное лечение: операцию, лучевую и лекарственную терапию. Женщины разных возрастов, даже совсем молодые, жалуются на дискомфорт, боль при близости, невозможность жить нормальной жизнью. И мы поняли, что просто выписать мазь — ​прошлый век. Нужно менять метод лечения. Так родилась идея внедрения в практику эстетической гинекологии.

— Это только про сухость?

МТ.— ​В основном это пациентки после лучевой и лекарственной терапии. Либо те, кому удалили матку с придатками. Наступает хирургическая менопауза даже у 30-летних. Слизистые теряют эластичность, становятся тоньше и суше. Мы помогаем это восстановить.

— Новому направлению всего два месяца, а поток пациентов уже большой…

МТ. — ​Да, запись разлетается моментально. Раньше мы разводили руками и назначали увлажняющие кремы. Сейчас берем проблему в свои руки.

Гиалуроновая кислота — ​панацея?

— Гиалуроновая кислота — ​это та самая, которой губы увеличивают? Панацея?

МТ. — ​Именно. В здоровом организме она своя. Но после онкологии, родов, возрастных изменений ее количество падает. Мы вводим препараты на ее основе — ​это природный увлажнитель. И женщина перестает испытывать боль.

— То есть это уколы? И все?

МТ. — ​Да, инъекции. Процедура амбулаторная, без госпитализации. Пришла, сделали, ушла. Через две недели контроль. Эффект заметен через 10 дней.

— Это же прорыв! Вы где учились такому?

МТ. — ​Я прошла повышение квалификации в Москве.

— А если нет онкологии? Просто девушке не нравится, как выглядит интимная зона. С какого возраста можно?

МТ. — ​С 18 лет и до бесконечности. Это модное направление — интимная контурная пластика. Мы не только лечим, но и дарим красоту тем, кто любит себя.

— А хватает надолго?

МТ. — ​Обычно на год. Потом можно повторить. Есть курсовые процедуры (2–5 раз в месяц), есть разовые с высокой концентрацией кислоты. Все индивидуально.

— А как часто можно колоть гиалуронку? Есть ли противопоказания?

МТ. — ​Нельзя при герпесе, острых инфекциях, беременности и во время активного противоопухолевого лечения (лучевая терапия или химия).

Боль, сухость, дискомфорт: когда пора показаться врачу

— Какие симптомы должны насторожить? Когда бежать к врачу?

МТ. — Симптомов для того, чтобы обратиться к эстетической гинекологии несколько: сухость, боль при половой ­жизни, визуальный дискомфорт, стрессовое недержание мочи.

Александр Сенотрусов (АС).­— Но если говорить о серьезном, о раке шейки матки, то тут все строже. Симптомы: кровяные выделения после нагрузки или полового акта, выделения с неприятным запахом. Но это уже поздний звонок. В идеа­ле ­женщина должна следить за своим здоровьем и ежегодно проходить диспансеризацию, посещать гинеколога.

— То есть обязательно ежегодно ходить к гинекологу и сдавать мазки?

АС. — ​Абсолютно верно. Рак шейки матки не возникает на ­пустом месте.

Пролапс: когда органы смещаются. Как сетчатый имплант возвращает качество жизни

— Александр Александрович, есть еще одна проблема после удаления матки. Как она называется?

АС: — ​Пролапс органов малого таза. Если говорить проще — ​опущение стенок влагалища, опущение шейки матки, тела матки. Если мы говорим о пациентках которые перенесли удаление матки, то выпадение влагалища. Когда матку удалили, связки пересекли, а давление в брюшной полости (кашель, запоры, тяжести) никуда не делось. Органы буквально выпадают наружу. Качество жизни ухудшается, появляется ощущение инородного тела.

— И как лечить? Опять резать?

АС: — ​Из неоперационных методов лечения — ​ношение гинекологического пессария в виде кубика или кольца, который устанавливается во влагалище. Подходит данный вариант тем, кому здоровье не позволяет выполнить операцию, либо же сама пациентка не желает идти на операцию. Если же здоровье позволяет, то лучшее решение — ​операция. Если выпадение не столь значительное, мы можем выполнить пластику собственными тканями пациентки. Если мы понимаем что выпадение достаточно серьезное, лучше выполнить операцию с установкой с сетчатого импланта. После операции мы получаем искусственную связку, которая обрастает тканью пациента и держит все на месте. Реабилитация месяц, но эффект женщина почувствует уже через неделю.

— Что лучше для молочных желез — ​УЗИ или маммография?

МТ. — ​Схема обследования молочных желез напрямую зависит от возраста пациентки. До достижения 40 лет оптимальная периодичность ​УЗИ — один раз в год. После 40 лет основную роль играет маммография, однако это не значит, что УЗИ полностью исключается, методы дополняют друг друга. Окончательное решение о том, какой метод приоритетен, всегда остается за лечащим врачом.

Почему такой подход? У молодых женщин, как правило, высокая плотность железистой ткани, что делает рентгеновскую маммографию недостаточно точной: на снимках сложно различить мелкие изменения. Поэтому у пациенток младше 40 лет чаще применяют УЗИ. После 40 лет ­начинает происходить естественное замещение железистых ­структур жировой и соединительной тканью, плотность груди снижается, и маммография ­становится высокоинформативным скрининговым инструментом. Если на маммограмме обнаруживаются подозрительные участки, для уточнения диагноза врач может назначить дополнительное УЗИ.

Вакцинация от ВПЧ: «Мы ждем 2027 год»

— Есть ли группа риска по раку шейки матки?

АС. — ​Главный фактор рис­ка — вирус папилломы человека. Поэтому во всем мире девочек вакцинируют с 9 до 45 лет. У нас в стране сейчас ведется огромная работа по внесению этой вакцины в национальный календарь. Говорят, что с 2027 года это будет доступно всем.

— А если страшно?

АС. — ​Вакцина защищает от самых опасных типов ВПЧ. Противопоказания стандартные: аллергия, ОРВИ, пациенты со слабым иммунитетом.

И не нужно бояться, ведь вакцина применяется уже 20 лет.

Калужский прорыв: о нас говорят в России

— Вы упомянули, что занимаетесь наукой. Чем именно гордится диспансер?

АС: — ​Методика определения сторожевых лимфоузлов. Раньше при раке мы вырезали все лимфоузлы подряд, это огромная травма, лимфостаз, долгая реабилитация. Сейчас мы вводим специальный зеленый контраст, он подсвечивает так называемые сторожевые узлы, куда уходят метастазы. Патоморфологи находят даже микрометастазы.

— И это делают только в Калуге?

АС: — ​У нас в отделении ​самый большой опыт по таким операциям. К нам приезжают учиться из других областей России, нашего заведующего приглашают в регионы с мастер-­классами.

Что в итоге? Советы на Всемирный день здоровья

— Ваше главное пожелание женщинам?

МТ. — ​Не терпите боль и ­дискомфорт! Не слушайте соседок и не читайте форумы.

Приходите к нам на улицу ­Вишневского, 2. Вторник и ­пятница — ​мои приемные дни. Запись по телефону: 40-44-03.

АС. — ​И помните: бояться нужно не диагноза, а позднего прихода. Скрининг, мазки, УЗИ — это не страшно. Это шанс жить долго и счастливо.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом