TOP IT COLLEGE: уверенный старт в будущее
TOP IT COLLEGE: уверенный старт в будущее

В Калуге действует учебное заведение, которое не только дает престижную профессию, но и помогает быстро определиться с будущим местом работы.
28.04, 14:45
Сфера цифровых технологий сегодня — одно из наиболее перспективных и востребованных направлений. Диплом айтишника — пропуск в мир высоких технологий, на передовую научно-­технического прогресса.

Колледж предлагает четыре специализации:

• разработка программного обеспечения,

• компьютерная графика и дизайн,

• кибербезопасность,

• цифровой маркетинг, медиа и пиар.

Это наиболее востребованные цифровые профессии как на российском, так и на международном рынках труда. Учиться можно очно или удаленно.

Серьезное внимание уделяется отработке смежных деловых навыков — креативного мышления, командного стиля работы, умения преподносить и презентовать свои идеи и проекты.

Колледж приглашает выпускников 9­-х и 11-­х классов. Средний бал аттестата для поступления не учитывается, однако будущий IT-­специалист должен выдержать собеседование и тестирование. Результаты последнего помогают оптимально выбрать специализацию.

Преподаватели колледжа — блестящие профессионалы, по-­настоящему увлеченные своим делом, а обучение проводится на мощной и современной технической базе, при этом каждый студент получает собственное рабочее место.

TOP IT COLLEGE использует особую методику обучения, в которой упор делается не на лекции, а на практические занятия. Таким образом, студент очень быстро погружается в профессиональную среду и становится производителем цифрового продукта, а не просто слушателем.

Выполненные студентами задания не томятся в цифровых архивах, а пополняют персональные портфолио. Таким образом, готовый специалист может показать работодателю не только новенький диплом государственного образца, но и впечатляющую подборку собственных работ.

Впрочем, как правило, ничего показывать и не нужно. Уже в процессе обучения при поддержке колледжа студенты начинают сотрудничать с различными компаниями и предприятиями, совмещая учебу с реальной работой. К концу учебного курса более 90% молодых специалистов уже трудоустроены.

Выпускник колледжа может продолжить учебу в IT-­академии и получить высшее образование, а это открывает путь к новым возможностям и руководящим должностям. Быстрый карьерный старт для студентов — фирменный стиль TOP IT COLLEGE.

Колледж имеет государственную аккредитацию, а доступность обучения обеспечивается господдержкой. Оплатить услуги учреждения можно с помощью образовательного кредита или материнского капитала.

TOP IT COLLEGE — это место, где уверенность в завтрашнем дне подкреплена государственными гарантиями, а цифровое будущее начинается уже сегодня.

https://topitcollege.ru/kaluga

г. Калуга, ул. Циолковского, д. 8, оф. 303.

Приемная комиссия: 8 (4842) 21-80-08.

Реклама. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193. erid: 2VfnxxTsEPc
