В Людиново занимаются отделкой будущего молодежного центра
Глава района Геннадий Ананьев 27 апреля сообщил о создании молодёжной точки притяжения.
- Коммуникации уже готовы. Подрядчик вовсю занимается отделкой. Скоро всё заиграет новыми красками! – заявил чиновник.
По его словам, в это место вкладывается душа, чтобы оно стало действительно для молодежи своим.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь