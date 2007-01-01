В Калужской области цены в марте выросли меньше, чем в феврале

Месячный прирост цен, по данным Росстата, составил 0,8%, тогда как в феврале цены выросли на 1,3%, сообщили 28 апреля в Банке России.

Существеннее всего в марте подорожали услуги. Заметно повысилась стоимость заграничных туров. Подорожали и медицинские услуги, так как у компаний выросли затраты на закупку сырья и инструментов, обслуживание оборудования, аренду помещений. В условиях сохраняющегося высокого спроса медицинские организации могли переносить свои издержки в цены.

Среди непродовольственных товаров стали дороже парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства. У производителей и ретейлеров увеличились затраты на сырье, материалы и логистику. А вот телевизоры и смартфоны стали дешевле. Спрос на эти товары продолжал снижаться, в том числе из-за охлаждения потребительского кредитования. Это побуждало магазины проводить скидочные акции.

Продукты в марте выросли в цене умеренно. Заметнее всего подорожали яйца. Сезонный рост спроса позволил птицефабрикам поднять цены, компенсируя возросшие расходы на корма, ветеринарию и логистику. Сахар подорожал из-за сезонного снижения объемов выпуска и увеличения экспорта. В то же время сыр и молочная продукция подешевели. Это связано с некоторым снижением себестоимости производства, а также высокими запасами готовой продукции.

- В начале года мы наблюдали краткий всплеск инфляции из-за повышения НДС и тарифов, - рассказала заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак. - Но уже к марту рост цен вернулся к более умеренным значениям. Годовая инфляция в марте в Калужской области составила 6,5%, а в целом по стране — 5,9%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%.