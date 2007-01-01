Осколки беспилотника повредили три дома в Калуге

Губернатор Владислав Шапша сообщил подробности об атаке дронов, которая произошла вечером 24 апреля.

- Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов, - пояснил он. - На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте.

Ранее стало известно, что после падения БПЛА на предприятии в Дзержинском районе произошел пожар.