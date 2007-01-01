Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Осколки беспилотника повредили три дома в Калуге
Общество

Осколки беспилотника повредили три дома в Калуге

Дмитрий Ивьев
24.04, 23:58
0 373
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Владислав Шапша сообщил подробности об атаке дронов, которая произошла вечером 24 апреля.

- Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов, - пояснил он. - На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте.

Ранее стало известно, что после падения БПЛА на предприятии в Дзержинском районе произошел пожар.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+