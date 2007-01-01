В селе Корекозево соседи задыхаются от запаха «фермы»

Об этом в четверг, 23 апреля, написала жительница села Корекозево Перемышльского района в социальных сетях.

По её словам, на улице Центральной разведена практически ферма.

— Поголовье в районе 100, - пишет женщина. - Есть козы, овцы, куры, гуси. Запах стоит на все ближайшие дома, навоз складируется на участке, возле дома всё навалено. Разговоры с проживающими в данном доме не увенчались успехом. Местная власть не может разобраться в данной ситуации.

— В конце прошлого года был комиссионный выезд, владельцу направлены рекомендации по сокращению поголовья скота до установленных норм, - прокомментировали ситуацию в администрации Перемышльского района.