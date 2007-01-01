Детский сад в Медыни доделают к лету
Работы ведутся по программе комплексного развития сельских территорий.
- Проект технически сложный, фактически полностью переделали старое здание, от фундаментов и стен до крыши, но работы выходят на финишную прямую, - рассказал 21 апреля министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Он рассчитывает, что все строительные работы полностью завершатся к 1 июня.
