Мошенники скопировали калужского министра в МАХ
Мошенники скопировали калужского министра в МАХ

Дмитрий Ивьев
22.04, 14:41
Глава министерства цифрового развития Калужской области Роман Тришин предупредил, что кто-то пишет от его имени.

- Я такие сообщения не отправляю, - пояснил настоящий чиновник. - Это классическая схема: фейковый аккаунт, попытка войти в доверие, выудить данные или деньги.

Он призвал калужан быть внимательными и не доверять фейковым аккаунтам.

