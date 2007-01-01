Мошенники скопировали калужского министра в МАХ
Глава министерства цифрового развития Калужской области Роман Тришин предупредил, что кто-то пишет от его имени.
- Я такие сообщения не отправляю, - пояснил настоящий чиновник. - Это классическая схема: фейковый аккаунт, попытка войти в доверие, выудить данные или деньги.
Он призвал калужан быть внимательными и не доверять фейковым аккаунтам.
