Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новая волна холода надвигается на Калугу
Новость дня Общество

Новая волна холода надвигается на Калугу

Дмитрий Ивьев
22.04, 15:11
0 1319
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 23 апреля, заметно похолодает.

Днём ожидается всего +2 градуса.

При этом местами пройдет дождь, переходящий в снег. Порывы северного ветра усилятся до 7 м/с.

Похожая погода ждёт калужан и в пятницу. На выходных может потеплеть до +10, но пойдут дожди.

На первомайские выходные также обещают прохладную погоду с дождём.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
14 оценили
21%
0%
0%
36%
14%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJZRDB6WDNUcDhGNzVTei8ya2U5bVE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0NoNURiWG8yQnpCbjd1RWQ0eVNBODBtRFgyUkR5MUxHT21iaXg1Ykt0Q1JPdGVSaEtTeUlOZUhyR2JVQkJtSmIwTjJiSkpoNHlRR1JYdTF6cFJFOG1pMElMWFpCY0NWTmNQTU9sMXZ6RW5YeFBCbkpOM29XblgvOFk2dGRxbFFLRkQxb3pJcTdYNkx5SktFYlNiSXpGd1BvYUtiaVQ2VFkvcG5NbHdMSHVUaUVseENzVWg3NXRQU1RUNG9IMGZHY0Zwc09KemxNci9wVWhwNW85QVRVWnp5ZHVQWEh4UU5Hc0FKckR6b3NleVM3UCs2eE9KL2ZZYlZicm1aWGh3STExSCtuSHFEZ0hkRk9FL0ZuSVhtanZPZjVaTGtobFRLajhtOHQ1Y2lxUjJTTSswWi9mZzk5Rk9ZazNpREVFYU9kVCtYdlgyY3AzYi9HUTFSa2dHejJjcUZhR1lqejJONGhyc2ZNNkZOQ2FjbThtam43a3lLbDhOTEZib3NPNUdIa3NtQ2FsblRWTEJwREdMUS9OQVlldTlYY3FLaktxOEt3dy9HWmRlYlMyMnl2QWJvYTh6S3g5R3dwUlZZUmZjdyIsIm1hYyI6ImFiYmFjZDM2YmE0NDk1MmE0NTZmMmNjNGI4NTdiZWY3OTVjYTU5ZjM0YzYyMDM4NzQzOGJmMmMyYTYyNTQ3N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iitmc25tTE1Sd3Z5MTdYTlBleVQzdnc9PSIsInZhbHVlIjoiNWFCMmZqcXhHQkI0U2JzS1Q2dUNLcm5kbnBjN0R5YUVjUUs3U3ZJQlFSTkY3L2llZEYvYXkraUljV2RBbk1GY0cxVmx4UDBOSkcrdUdmUWMrUUlsUUFncGl3VXJ4MDFFVm5pZXI5MEJNTGFQNGw0OWEwbStDNThhQ25NczFFQzRsb0tFdmpNNXJJVCtRMFRKdmd4TlZoRFRqZzUvdi8xd2tkRlRhcVNUNGpIK0RkNkZjcDMzVmpoOUwrcGc3MVJsUlNVaUdFdnJDWjBaeEFOeFpORDFYQ3J5S2dlQW1aK2U4bUUxaWI3ajdwL2ZQWitTem1KSHZ6N2pMYWxkNW9RMDVKS1pqdXV0d25RbnYzaUxTdDVMclhvQjhvTzFzSFlUNkptbG03eUJRaU5rME5kdHExUFRzVjUyM3hjb0VLd0pNVHlVMVA0QWhwY3JWeTlQcFJrZGlXajM1T0pmSFBnWGYzay9FN1drVWdRRWRhYW04QTlnOTBacDhVZjVmQXNMUTVTN0N3clJDTUFOeVZWNituNjk4R1NzYXVLVmxiQisrYUtUWFpHcURMQ0VZRGxLY0RCUGJaRkdrL1lxTWI0ZEJtNXNSVjYyQmNKWFllQkJlL0phSG5hMUdBUDEvNFFpV1hoN2tJcmtXeUtnNGRFNXF4WnViVXFjWVdUdi9WeG1pYW5RUmNSTVBPOTJvWHJ3cGdKejBLSEJmUFVEMzJxc2FjeUE5ZDQ4Slg3Znk4aGNPcVN4V1Y3WkdWZnBoMTNZMVBGQ2krU1BVOWMwYmw2d2RhSlluZjNEckhBQ3VqM25NakhKZWhzUkszKytyQ0FnZjAxeDZaNERsWFBBNHpURCIsIm1hYyI6ImEzZTY2MjMyNjE4ODFjOWMwODVkYjYzZjdjYjU4NmE4NzU1ZmUwMGQyM2NhY2ZmNDVhNWI0M2U1Yzg2NzQzYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+