Новая волна холода надвигается на Калугу
По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 23 апреля, заметно похолодает.
Днём ожидается всего +2 градуса.
При этом местами пройдет дождь, переходящий в снег. Порывы северного ветра усилятся до 7 м/с.
Похожая погода ждёт калужан и в пятницу. На выходных может потеплеть до +10, но пойдут дожди.
На первомайские выходные также обещают прохладную погоду с дождём.
