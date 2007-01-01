Новая волна холода надвигается на Калугу

По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 23 апреля, заметно похолодает.

Днём ожидается всего +2 градуса.

При этом местами пройдет дождь, переходящий в снег. Порывы северного ветра усилятся до 7 м/с.

Похожая погода ждёт калужан и в пятницу. На выходных может потеплеть до +10, но пойдут дожди.

На первомайские выходные также обещают прохладную погоду с дождём.