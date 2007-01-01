В Калужской области прошёл молодёжный форум «Старт в карьеру»

В этом году он собрал рекордное количество участников: около 180 активных студентов вузов и колледжей, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

Форум работает с 2013 года и помогает молодым людям строить карьеру и планировать профессиональный путь. Тема 2026 года — «Инвестиции в будущее»: участники обсуждали, как правильно вкладывать время, силы и ресурсы в своё развитие.

На форуме выступили министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов, основатель форума Алина Валенсия, постоянные эксперты Пётр Соколов, Вячеслав Максимов, Роман Худолеев, а также новый спикер — Александр Махнев. Своим опытом поделились и бывшие участники: выпускник форума Михаил Массалин и представитель движения «Абилимпикс» Артём Русин.

В игре «Найди своих» ребята учились понимать друг друга без слов, развивали смекалку и командные навыки. На экспертной сессии «Лидеры среди нас» спикеры рассказывали реальные истории успеха — о профессии, лидерстве и личном росте. А в деловой игре «Инвестиции в будущее» участники обсуждали, как распределять энергию и деньги между учёбой, работой и личными проектами.

Для финалистов форум не заканчивается: в мае их ждёт «Конструктор компетенций» — специальная программа, где они глубже проработают навыки, важные для профессионального роста.