Калужане могут купить сим-карты на ресейл-платформе

В соответствующем разделе на Авито продавцами выступают крупные российские операторы связи. Получить сим-карту можно в пункте выдачи заказов около дома, а зарегистрировать – самостоятельно через Госуслуги.

В данном случае пользователь может выбрать номер и регион без визита в салон связи. Далее он заполняет форму на Госуслугах и через приложение Госключ подписывает электронный договор. Симка с номером активируются за пару минут.

Операторы большой четвёрки начали продавать сим-каты дистанционно в 2020 году на маркетплейсах, таких как Ozon. Что же касается ресейл-платформ, то первой такой формат продаж в 2025 году протестировала МТС.

«Зачастую смартфон пользователи покупают на ресейл-платформе, поэтому интеграция в них продажи сим-карт – логичный шаг. В данном случае значительно экономится время клиента: на одной площадке можно купить устройство и тут же подобрать к нему сим-карту, минуя посещение салона. А получить полный комплект можно в пункте выдачи около дома», – прокомментировали в МТС.

По данным Авито, смартфоны в ресейле пользуются стабильной популярностью: если в четвертом квартале 2025 года на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, то в первом квартале года нынешнего — уже 71%.