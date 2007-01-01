В Перемышле началась консервация Успенского собора

Это один из древнейших памятников архитектуры региона.

Собор строился в XV–XVI веках князьями Воротынскими.

- После пожара 1864 года и десятилетий запустения собор пришел в аварийное состояние: обрушился центральный барабан, столпы и апсида, - рассказали 21 апреля в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Сейчас в рамках государственной программы «Развитие культуры» началась консервация здания.

Кирпичную кладку расчистят от мха и деревьев. Стены и фундамент усилят, сквозные трещины заделают.

- Цель — остановить разрушение и законсервировать объект для будущей реставрации, - пояснили в Управлении.