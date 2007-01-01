В Мосальске началась реставрация музея
В Мосальске началась реставрация музея

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:01
Стартовали работы по восстановлению бывшего купеческого особняка Богдановых, построенного в конце XIX века. Здесь расположен музейно-краеведческий центр, включающий порядка трёх тысяч экспонатов. Экспозиции охватывают природу и историю края, дореволюционную Россию, приход советской власти, годы Великой Отечественной войны, рассказали 22 апреля в правительстве Калужской области.

Здание музея — одно из немногих сохранившихся исторических строений в Мосальске.

Реконструкция рассчитана на два года и будет комплексной: специалисты заменят кровлю, полы, лестницы, окна и двери, отремонтируют фасад и обновят внутренние помещения.

Проект реализуется в рамках федеральной инициативы по модернизации учреждений культуры в малых городах, отметили в правительстве.

