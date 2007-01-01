Калужские студенты узнали о правилах кибербезопасности от экспертов
Калужские студенты узнали о правилах кибербезопасности от экспертов

Оператор T2 продолжает повышать цифровую грамотность жителей Калужской области. Специалисты компании провели лекции для учащихся вуза, шести колледжей и техникумов региона. Студенты узнали об актуальных угрозах в интернете и разобрались, как пользоваться современными технологиями, не подвергая риску свои личные данные.
21.04, 16:40
T2 в Калужской области традиционно поддерживает образовательные проекты, устраивает мастер-классы и рассказывает о методах кибербезопасности как молодым людям, так и представителям мудрого поколения.

На этот раз занятия на тему «Основы информационной безопасности» прошли в Калужском кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана, Людиновском индустриальном техникуме, Калужском колледже народного хозяйства и природообустройства, Колледже транспорта и сервиса Калужской области, Сосенском политехническом техникуме и Обнинском колледже искусств.

Студентам рассказали о типичных схемах мошенников и способах защиты личных данных. Особый интерес у слушателей вызвали факты о том, что современные OSINT-методы позволяют злоумышленникам вычислить местоположение человека по метаданным обычного фото, а объектом атаки может стать не только смартфон или ноутбук, но и умная бытовая техника, которую хакеры используют для массированных DDoS-атак. В связи с этим особенно важны сложные пароли, двухфакторная аутентификация и осторожность при работе с публичными Wi-Fi сетями.

По оценкам экспертов, до 70% россиян отвечают на звонки с незнакомых номеров и вступают в диалог, даже не осознавая, кто находится на другом конце провода. Излишне доверчивых людей или тех, кто не знаком с правилами безопасности, легко ввести в заблуждение. Именно поэтому в T2 считают необходимым обучать всех, кто осваивает современные технологии.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Для нас важно обеспечить своим клиентам цифровую безопасность — как с помощью услуг, так и с помощью обучения. Мы приходим к молодежи не только как оператор связи, но и как практики, ежедневно отражающие реальные киберугрозы. Считаем важным показать, что ответственное поведение в сети так же естественно, как пристегнуть ремень в машине. И чем раньше это станет нормой, тем безопаснее будет цифровая среда для всех».

