Пенсионеры в Жиздре участвуют в программе «Активное долголетие»

В Жиздре при Центре граждан пожилого возраста и инвалидов открылся клуб «Феникс». В него вошли два вокальных ансамбля — «Русская душа» и «Ладушка», а также группа «серебряных волонтёров». Руководит направлением Лидия Степичева, заведующая отделением срочных социальных услуг.

Теперь участники коллективов регулярно выступают на праздниках, радуют своими концертами жителей сёл округа, навещают дома-интернаты и воинские части. Их уже знают и приглашают в соседние районы — так что география выступлений постоянно растёт.

Но творчество — не единственное, чем занимаются жиздринские пенсионеры. Внутри клубов они тепло поздравляют именинников, устраивают чаепития и поддерживают друг друга. Многие участвуют в выставках рукоделия, приуроченных к памятным датам, соревнуются в спортивных мероприятиях района и области.

Работа ведется по программе «Активное долголетие», которая работает в России в рамках нацпроекта «Семья».