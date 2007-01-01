Многодетная семья из Боровского округа улучшила жилищные условия благодаря господдержке
Многодетная семья из Боровского округа улучшила жилищные условия благодаря господдержке

Дмитрий Ивьев
21.04, 12:00
1 287
Семья Куприяновых из Боровского округа теперь живёт в трёхкомнатной квартире в посёлке Институт. Супруги Сергей и Евгения, воспитывающие троих детей, смогли улучшить жилищные условия благодаря программе «Молодая семья», которая работает в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всё началось с обращения в местную администрацию. Семья подала документы, встала на учёт как многодетная, и менее чем через год получила сертификат на покупку жилья. К государственной поддержке добавили ещё и материнский капитал — так и набралась нужная сумма на новую квартиру.

Евгения Куприянова призналась: содержать большую семью и при этом платить ипотеку — задача непростая. Поэтому помощь от государства стала для них настоящим спасением. Она поблагодарила за поддержку и местных чиновников, и всех, кто помогает таким семьям.

В этом году в Боровском округе аналогичную поддержку уже получили 11 многодетных семей. Ещё 12 семей стали участниками программы в 2026 году. Размер выплаты рассчитывают индивидуально: учитывают и состав семьи, и стоимость квадратного метра жилья в районе.

