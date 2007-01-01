Более 2500 калужан пришли на ярмарку вакансий
Более 2500 калужан пришли на ярмарку вакансий

Дмитрий Ивьев
21.04, 11:29
В Калужской области завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие прошло одновременно во всех 26 муниципалитетах региона и собрало больше 2,5 тысячи жителей.

На ярмарке работали представители более 250 компаний и организаций. Они рассказывали соискателям не только о свободных вакансиях, но и об условиях работы, атмосфере в коллективах, а также о том, как можно расти по карьерной лестнице.

Для тех, кто готов переехать ради хорошей работы, четыре промышленных предприятия провели специальные презентации и онлайн-собеседования. На связь с работодателями вышли 111 человек из разных районов области и даже из других регионов страны.

Заместитель министра труда и соцзащиты Лариса Кулакова отметила, что ярмарка трудоустройства уже четвёртый год остаётся одним из самых популярных кадровых событий в регионе. По её словам, работодатели всё охотнее вкладываются в подготовку сотрудников, а соискатели готовы осваивать новые профессии и менять сферу деятельности. В прошлом году оба этапа ярмарки — региональный и федеральный — объединили около шести тысяч жителей области.

