Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в адрес калужан
Мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в адрес калужан

21.04, 12:44
0 881
Фото: МТС.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС сообщает, что в первом квартале в Калужской области увеличилось количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. По данным сервиса «МТС Защитник», в 2025 году злоумышленники часто ограничивались одним звонком, а в текущем году в ход идут схемы из двух и более последовательных обращений с целью обмануть калужан. Доля таких звонков от общего количества инцидентов с мошенниками составляет 15%.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. По данным «Защитника», на эту категорию населения приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков.

Аналитики отмечают, что стандартные методы обмана становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Так, к одному калужанину мошенники применили многоступенчатую схему, состоящую из шести этапов. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов (33% от всех сложных вызовов). На втором месте — мошеннические схемы, связанные с пенсионными и социальными вопросами (21%). Также звонят по вопросам коммунальных услуг, с предложением дополнительного дохода, представляются сотрудниками почты или курьерами.

Активнее злоумышленники беспокоили калужан с 15:00 до 16:00, так как в эти часы дети и молодежь, как правило, на занятиях, взрослые — еще на работе, а пенсионеры остаются дома одни, и с 18:00 до 19:00. Меньше всего беспокоят абонентов по выходным, когда вся семья собирается вместе и кто-то может предотвратить нежелательный разговор. Чаще всего в первом квартале жителям региона звонили по средам.

«Мы системно инвестируем в защитные технологии, чтобы наши абоненты не боялись брать трубку, когда звонит незнакомый номер. Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана, активно используют механизмы искусственного интеллекта, поэтому зачастую трудно разобрать, говорит с вами реальный знакомый или это имитация голоса. Добавим к этому тонкую психологическую работу: злоумышленники умеют надавать на больное, заставляют быстрее принимать ошибочное решение. Но искусственный интеллект может быть и на нашей стороне. Например, уже возможно в процессе разговора по тональности и триггерным словам понять, что с вами говорит мошенник. Абонент услышит голосовое предупреждение от цифрового защитника и сможет прекратить разговор», — прокомментировала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости компаний
18+