Шапша провёл личный приём жителей

Дмитрий Ивьев
21.04, 12:40
Люди из разных уголков Калужской области обратились за помощью к губернатору Владиславу Шапше. Приём прошёл во вторник, 21 апреля.

- Одно из обращений - от жителей Жуковского округа. Районная больница обслуживает порядка 62 тысяч человек, - рассказал глава региона. - Из приемного отделения пациентов приходится транспортировать в поликлинику для того, чтобы сделать рентген. Неудобно, тем более речь, как правило, идет об экстренных ситуациях. Новый переносной рентген-аппарат в приемное отделение будет поставлен уже этим летом. Есть планы по дальнейшему развитию стационара ЦРБ.

А Людмила Петровна из деревни Передовик Мосальского района жалуется на качество воды.

- Специалисты подтверждают: качество воды не соответствует нормам, в том числе есть превышение по железу, - заявил Шапша. - Более 300 станций водоочистки уже установили в небольших населенных пунктах региона. Выделили средства на продолжение программы. Установка станции очистки воды в д. Передовик в планах на этот год. Уже через несколько месяцев жители будут обеспечены качественной питьевой водой. И котлы отопления будут работать нормально: недавно в деревню пришел газ.

