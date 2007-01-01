Жительнице Кондрово исполнилось 100 лет
Общество

Жительнице Кондрово исполнилось 100 лет

Дмитрий Ивьев
21.04, 11:30
На выходных юбилей отметила Клавдия Григорьевна Корягина.

Она родом из Медынского района, но в Кондрово живёт с 1948 года.

- На своих плечах Клавдия Григорьевна вынесла все тяготы жизни тяжелейших для страны периодов: коллективизации 20-х годов, голода 30-х, войны и послевоенной разрухи 40-х, - рассказал глава Дзержинского района Егор Вирков.

До самой пенсии женщина проработала на разных предприятиях грузчиком.

