Жительнице Кондрово исполнилось 100 лет
На выходных юбилей отметила Клавдия Григорьевна Корягина.
Она родом из Медынского района, но в Кондрово живёт с 1948 года.
- На своих плечах Клавдия Григорьевна вынесла все тяготы жизни тяжелейших для страны периодов: коллективизации 20-х годов, голода 30-х, войны и послевоенной разрухи 40-х, - рассказал глава Дзержинского района Егор Вирков.
До самой пенсии женщина проработала на разных предприятиях грузчиком.
