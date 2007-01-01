Юрий Моисеев поздравил работников местного самоуправления

Дмитрий Ивьев
21.04, 11:26
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Праздник был учреждён  указом президента РФ Владимира Путина 10 июня 2012 года в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дата была выбрана в честь издания 21 апреля 1785 года «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»

Работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником поздравил председатель Думы Калуги Юрий Моисеев:

«Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что именно местное самоуправление определяет образ нашей большой страны. Это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне. Желаю всем терпения, мудрости, поддержки жителей и успешной реализации проектов, которые делают жизнь калужан комфортнее!»

Новости по тегу
городская дума
