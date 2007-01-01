Калужская делегация работает на форуме «Малая Родина - сила России»

Калужские муниципалитеты делятся успешными практиками со всей страной, рассказал 21 апреля губернатор Владислав Шапша.

III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина - сила России» проходит в Москве.

На сессии, посвященной комплексному развитию сельских территорий, выступил глава Барятинского округа Андрей Хохлов. Он поделился опытом создания и реализации долгосрочного плана развития муниципалитета: обновления инженерной и социальной инфраструктуры на селе, строительства жилья, а также привлечения кадров при поддержке инвестора.

Глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов, как председатель Совета муниципальных образований региона, подписал соглашение с коллегой из Херсонской области. Сотрудничество нацелено на обмен управленческим опытом, эффективными муниципальными практиками.

- Сегодня основной день форума. Запланирована встреча участников с Президентом России Владимиром Путиным. Будут подведены итоги всероссийской муниципальной премии «Служение», в финале два наших земляка. Желаю им удачи, - прокомментировал Шапша.