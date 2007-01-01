Шапша поздравили работников местного самоуправления
Шапша поздравили работников местного самоуправления

Дмитрий Ивьев
21.04, 09:07
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 21 апреля поздравил сотрудников муниципалитетов с Днём местного самоуправления.

Он подчеркнул, что именно от местной власти во многом зависит, насколько быстро и качественно решаются повседневные проблемы жителей. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин называет работу муниципальных служащих важной миссией и настоящим призванием.

По словам губернатора, там, где команда работает дружно и ответственно, результат виден всем: ремонтируются дороги, приводятся в порядок дворы, строятся и обновляются школы, больницы, спортивные площадки и культурные центры.

При этом Владислав Шапша отметил: без активной позиции самих жителей, без их идей и участия добиться серьёзных перемен сложно. Поэтому диалог с людьми и их вовлечённость в решение местных задач остаются ключевыми условиями успеха.

В регионе растёт и число возможностей заявить о своих инициативах на федеральном уровне. В качестве примера губернатор привёл премию «Служение», которую организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В этом году в финал конкурса вышли два представителя Калужской области — Евгений Филонов и Сергей Зорюков.

