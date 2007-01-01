Общество

В Калуге рассказали, какие парки и скверы обработают от клещей

Дмитрий Ивьев
21.04, 08:47
Эта работа запланирована на 21-22 апреля, сообщили в городской администрации.

В список объектов попали: пл. Победы, сквер Мира, парк им. Циолковского, сквер Кубяка (1-2 части), сквер Ветеранов, сквер Воронина, сквер Ленина, сквер Карпова, бульвар Чичерина, ЦПКиО, парк ТЮЗа, сквер Содружества, сквер Матери, сквер им. Волкова, парк Малиновка, площадь Театральная, Набережная Яченского водохранилища (благоустроенная часть), территория, прилегающая к пруду по ул. Пухова, д.11, сквер по ул. Вишневского, д.15-17, сквер Жукова (по ул. Маршала Жукова), сквер Мужества, сквер Тайфун, сквер 50 лет ВЛКСМ.

Жителей Калуги просят не выгуливать там животных в течение трёх дней после обработки.

Также на территорию лучше не заходить самим в течение 3-4 часов после проведения работ.

