Владислав Шапша поздравил юнармейцев региона с 10-летием Калужского отделения
Калужскому отделению «Юнармии» исполнилось 10 лет. Губернатор Владислав Шапша 20 апреля поздравил участников движения и вручил награды тем, кто особенно отличился.
За десятилетие в регионе к движению присоединились больше 25 тысяч подростков и молодых людей. Калужское отделение четыре раза признавали лучшим в стране. Местный Дом «Юнармии» в Калуге тоже назвали самым лучшим в России, а ещё здесь появился первый в стране отряд из родителей юнармейцев.
Губернатор отметил: вступление в «Юнармию» — это не просто формальность, а осознанный выбор. Ребята помогают сохранять память о героях войны, поддерживают участников спецоперации и делают много добрых дел.
