Ока за сутки опустилась на 14 сантиметров
Общество

Ока за сутки опустилась на 14 сантиметров

Дмитрий Ивьев
20.04, 12:51
Во всех крупных реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды.

За последние сутки в Оке на территории Калуги он уменьшился на 14 сантиметров, сообщили 20 апреля в Главном управлении МЧС. Пик был достигнут 3 апреля - 501 сантиметр.

Протва за сутки потеряла семь сантиметров.

Угра в Товарково опустилась на 16 сантиметров.

Уровень воды в Жиздре в Козельске снизился на четыре сантиметра.

