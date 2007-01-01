Ока за сутки опустилась на 14 сантиметров
Во всех крупных реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды.
За последние сутки в Оке на территории Калуги он уменьшился на 14 сантиметров, сообщили 20 апреля в Главном управлении МЧС. Пик был достигнут 3 апреля - 501 сантиметр.
Протва за сутки потеряла семь сантиметров.
Угра в Товарково опустилась на 16 сантиметров.
Уровень воды в Жиздре в Козельске снизился на четыре сантиметра.
