Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
В калужский Перинатальный центр передали 183 единицы нового оборудования
Общество

В калужский Перинатальный центр передали 183 единицы нового оборудования

Дмитрий Ивьев
20.04, 14:03
0 1479
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Они появились в рамках национального проекта «Семья», сообщили 20 апреля в региональном Минздраве.

В родильных и реанимационных блоках появились новейшие аппараты УЗИ, которые помогают врачам точнее оценивать состояние мамы и ребёнка. Установили приборы для кардиотокографии — они следят за сердцебиением плода во время беременности.

Закупили оборудование для плазмообмена и переливания крови, современные аппараты ИВЛ, а также всё необходимое для реанимации новорожденных.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkYxUzVYY3pnRVE1UFd3eUxDTk5nWGc9PSIsInZhbHVlIjoiMmZpcVpYbEM5SlRnaXoxeDNMcG8wL3VWcXpBMW95d1ovYTk5WTR4Q2ZSWjIxNW5pS2xYSUIrV0sreUN2VGZmYVk1UCtTV3ozUVptbS8yb2ZHWDVCOTJXVFA5VWRVdU5OSVFhYTBvWDlHZUNzUjdoYUlnTm5QRnBDTEdTUmVjaFV2VFFoQVFISTRQcnF5MDB3UWsyZG53VVVlczlDYUJ3czE0MnhsVnpvakQzWHVNTlBFWHBtZzlZUE5Ybmp4NWFRdzE0MHp0djBsaXZpMkYxaEx6dUl6YURqeFFmOURaN0lRZXlJTDVWWjA2THBqN0Izb0hCZDFtQy9ieEdXY0xsWTllRXN3NHpuYURKZXJhS2tNeWR6VGJlcXBtYjNvcVdtVlBIREM5Z3AzUHpMK3hlSWRJcXhoMHd4YXZRVEhYRHVFamlJa2lQcWhaUXB2L20xOFN4YXVvajdCQ0VpSkxBbDBFVGFpN2VTb21jMG9GenAza1FEZjY2U1JseVZGTVRQTDhvQXE0amJ3bTRwZjM0UUZiYVdNVFpXZGpVb2lNK2YvUmNUczVaSi9hOUgzbG1pMjcwTDRCaXN5UW1OcnVJZyIsIm1hYyI6IjE5ZjdiOGQ5MGRlODU5NDVhNTlhMzNjMjBmMzFhMGY4MWRkYWE4M2QzMjdmY2JhMDNlYjhiZjJkMDEzNGY3ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRrVGIrMlhPK1RPMC9DRFJjd2dsUWc9PSIsInZhbHVlIjoiK2hxTXBVaDFvNEYyUkw0WmxHYUtvVUptQ3lRcEp5bXlZem9VNGJORWJVeDVkSWJSRmRjNGlKZmxTOVNST1BYVFVhZVdwVWttemsvMFdleXlkZUVvZzlsK1pBenU4RHhBL2NIK2tlZVBzQkVwTTNHWTk4U0EwdnR1cjc1WDVWNFVESGxkNlhZbUVvT0hxM3FUQzZZdWFUdHFuTnRBTjZ2Y3V6bHV2Qk52OWZiRlhFWGdMTXlEOE1vRWwzV3hZWWJ0cGZWcUVkUHpQK2RqSGJWZGQ3SnJnY2FBS2FHK0taZ0ZmVzA1dmJ3TXpjSGVLbjBKck1QQlRlQzNzMTdEZVVzem9XK1V1d3BtZ0FQSzJkVEFsanFiaENGdk1lTHd0WlYwMjRoUnRtdFF5TUJ1N2FjdDFmNkNLK3hVOFMvcWVITzNqclp4aTluKzlSbC82Ry9ycDVjaUhBUVlVS1JuTFRlSnh6MGRqQ21USjAvb3U5YTZ5Q3p5VmFBYXdRTk5vQlEwaU05Ukk0Y2diZFkwREFEU1Z3VWdESkFlejYwenJnQ1FhWHpBQlhwc1d6bzFDNnhFaVl1S1F1NE1STlZzK2hkNFA2SHBsV1lNYXZQS051VzVFblc1VmxjN2Q2N1ZYVlZnK1pCcDh0Y0gzN2YxMzBqV1RoOXlidVpKRGVaYWxHUnFrTU1pSGdNUXpSUHZPM0t6a081TVNuYll2UHNRNGpzVHNTRjlteHExYjNGREppMUlFSWxIdVZKQzF6WE8wODJ0TlVUM1R1NFJNTk8xVytobVIxNmxzSno3SzcyYjB5QmFZLzhmOGptalFwVTQrd0w2b1dlODNjV0d0WHR4Tm9SWCIsIm1hYyI6ImIwZWQ1NTllYWRjNTQzNjdiN2I3MmE4OGM2YmE4YWUwYTUyMzYzMDQzNDU0NzVlYjMyM2Q1YTE3ODc2ZmUwYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+