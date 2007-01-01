В калужский Перинатальный центр передали 183 единицы нового оборудования
Они появились в рамках национального проекта «Семья», сообщили 20 апреля в региональном Минздраве.
В родильных и реанимационных блоках появились новейшие аппараты УЗИ, которые помогают врачам точнее оценивать состояние мамы и ребёнка. Установили приборы для кардиотокографии — они следят за сердцебиением плода во время беременности.
Закупили оборудование для плазмообмена и переливания крови, современные аппараты ИВЛ, а также всё необходимое для реанимации новорожденных.
