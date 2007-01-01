На поддержку многодетных семей в Калужской области выделили почти 250 миллионов рублей

В этом году на улучшение жилищных условий многодетных семей в регионе направят 249,2 миллиона рублей. Об этом рассказала 20 апреля заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги пойдут на меры поддержки в рамках национального проекта «Семья». Семьи смогут получить социальные выплаты, которые разрешается использовать как первоначальный взнос по ипотеке или другому жилищному кредиту, для оплаты процентов по уже взятому кредиту, а также для получения бесплатного земельного участка под строительство дома.

В прошлом году на эти же цели выделили 241,4 миллиона рублей.