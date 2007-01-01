Калужские врачи за неделю осмотрели почти 450 детей в Первомайске

Мобильная бригада медиков из Калужской области продолжает помогать с диспансеризацией детей в подшефном Первомайске.

За шесть дней работы специалисты осмотрели 449 дошкольников и подростков. В составе бригады — окулисты, стоматологи, лор-врачи, хирурги, неврологи и другие узкие специалисты. Кроме консультаций, калужские медики проводят УЗИ-исследования и первичный осмотр, чтобы выявить проблемы на ранней стадии.

Раньше стало известно, что помощь первомайским пациентам планируют расширить. В будущем калужские врачи хотят наладить телемедицинские консультации — когда специалиста можно позвать на экран компьютера, не выезжая на место. Также рассматривают возможность принимать юных жителей Первомайска прямо в областной больнице Калуги, если ребёнку нужно сложное обследование или лечение.