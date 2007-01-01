Владислав Шапша обсудил с Дмитрием Афанасьевым его работу в ОНФ

Рабочую встречу с главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта провел 20 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На встрече обсуждалась работа Дмитрия Афанасьева, который не только много лет принципиально отстаивает интересы жителей региона, н и успел отправиться добровольцем на спецоперацию, где служил в батальоне «Спарта».

После возвращения Дмитрий Афанасьев возглавил региональный филиал фонда «Защитники Отечества», а затем стал исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО. Кроме того, он не раз избирался в сельскую и районную думы, второй созыв является депутатом Заксобрания области.

Шапша сообщил, что Афанасьев решил участвовать в партийном предварительном голосовании по отбору кандидатов в Государственную думу на выборах 2026 года.