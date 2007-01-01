В Калужской области по программе «Молодёжные инициативы» открыли 14 новых центров

В прошлом году в регионе заработала программа «Молодёжные инициативы». В результате открылись 14 молодёжных центров и пять уличных площадок, рассказал 20 апреля губернатор Владислав Шапша.

На эти проекты выделили более 55 миллионов рублей. Важно, что идеи принадлежали самим ребятам — они предлагали, какие пространства нужны в их городах и сёлах.

Один из самых удачных примеров — многофункциональная площадка в Сухиничах. Этот проект набрал больше всего баллов на конкурсе, и его планируют использовать как образец для других населённых пунктов.

В этом году заявки подали все муниципалитеты области. Теперь работа с молодёжными инициативами стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Губернатор подчеркнул: у молодых людей есть своё видение, свои мечты и предложения, и задача власти — создать условия, чтобы эти идеи могли воплотиться в жизнь.