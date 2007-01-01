Шапша поздравил калужских сотрудников центров занятости с юбилеем службы

В 1991 году в России появилась государственная служба занятости. В Калужской области её создание курировал Виктор Сафронов.

Как отметил губернатор Владислав Шапша, за более чем 30 лет службе не раз приходилось решать сложные задачи: сохранять стабильность на рынке труда, помогать людям находить работу в кризис, снижать уровень безработицы.

Сегодня Калужская область — в числе пилотных регионов, где запустили современный Модельный центр занятости. Сейчас сотрудники центров занятости активно работают в рамках нацпроекта «Кадры», а особое внимание уделяют трудоустройству участников СВО и членов их семей.

Шапша подчеркнул, что для него это и личная история, так как он сам несколько лет работал в службе занятости. Губернатор поздравил сотрудников с юбилеем службы.