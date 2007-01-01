В Калуге провели субботник возле Бушмановского пруда

Открылся новый сезон акции «Вода Россия», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В нашем регионе первый этап состоялся на берегу Бушмановского пруда.

Собирать мусор вышли сотрудники различных калужских организаций.

- В этот день они собрали более 18 кубометров мусора, убрано более 15 километров береговых линий, - отметили в министерстве.