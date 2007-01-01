В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 13 по 19 апреля, к врачам обратились 5327 человек. Это на 0,5% меньше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре.

Показатель заболеваемости на 34,6% меньше эпидемического порога.

Выявлены также пять случаев гриппа: четыре – в Калуге, один – в Кировском районе.

В стационары области госпитализировано 45 человек.