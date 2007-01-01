Почти 5% калужан просрочили платежи банкам по кредитам

В понедельник, 20 апреля, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по просроченной задолженности.

Калужская область заняла 50 место. У нас по состоянию на 1 марта не заплатили банкам вовремя 4,92% тех, кто брал кредиты. За последний год этот показатель увеличился на 0,83 процентных пункта.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 6 место (3,48%), Брянская область – 40 (4,6%), Московская область – 41 (4,62%), Тульская область – 45 (4,78%), Смоленская область – 58 (5,28%), Орловская область – 63 (5,38%).