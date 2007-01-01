Почти 5% калужан просрочили платежи банкам по кредитам

Дмитрий Ивьев
20.04, 11:38
0 432
В понедельник, 20 апреля, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по просроченной задолженности.

Калужская область заняла 50 место. У нас по состоянию на 1 марта не заплатили банкам вовремя 4,92% тех, кто брал кредиты. За последний год этот показатель увеличился на 0,83 процентных пункта.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 6 место (3,48%), Брянская область – 40 (4,6%), Московская область – 41 (4,62%), Тульская область – 45 (4,78%), Смоленская область – 58 (5,28%), Орловская область – 63 (5,38%).

eyJpdiI6InpCWW9HbDZnYlpnbnZ2UGxUM1Zsc1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ0hIQU12cXZwK3h5VENIblFpNnNySzRJOWI5SC8vNEF6UkxkMUNsamk0eHFwMi9qMVZDSzErNlRWaHNnT0VBMW5XaEhXUFJDUkQ0dERDazFqZkFLSXl4U2ppaC9wYlBLWGVPVTltazdsVU43eE9OUEFDbkRQRWxIaWNuOXlNcmNCNXpoaFN4dzlmc2VnaDNYRWpVWW44clRZSmhrRnJVdFphb3NHREdJQ3VNd1dWYkZtKy80Y0E2bHUvUjQveWhQTkU5ak8zZEFzN3hyclZlRGJ3ZHd4UzBJdW1ZQVhkUmlraHJIVlhMck1TdWgwdEFIejZKcTJuaStYR05Wa1lTMnlXTWJyMmJGYk96UHBzR1Q2d25sQzQ3YzdYWWdxNjJFS3F5TlhOOERMZ2VuYlhDRDhhb0c4WjhVbWZnMHJuNDF1ejRIQzNVUEg0QmIwWUlRU2JXUkJIOStoMy82SEM5TlhTRE40anBzMVV4dzlXMkdGR2R4blRCekZkMVFmNWdEYVBkRUZxd3Jqang3VzVkS1gzWEVCSHpBS0xDLytTTWYxVjZycWZ4SWdtcUwyWHlOMFBBUXM1T2l6MEtxV3VkRyIsIm1hYyI6ImQ1NjQ1ZGRhMWZhMjdkNTE0MDI1M2Y5YWRjZWM2M2M2ZTdiZDk4YWMxZDdkMDI1ODEzYzc4ZTM4ZWVjZjgzNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik1vUm1DZkNTeGdObnloVnQrU3hRTVE9PSIsInZhbHVlIjoidTZxOEpRR0l1T1ZSL3NQcEcxZExPT3VDdkZ1ZnFzSVlwYUh2TVBTY2N2WVVGU0Y3cVBYOWUrM2J5Z0F4WTJNL05BLzF6NnRxV085NDQ4Q2I2LzVlTUZJUEpmWW9IZFBmdlFBa3BtUmxrVm8zRndYN2xXWnlzNU4xUW9hd3NUd0MvZkFxVkFNWituSUcweTJONEpiN3owZnIzK0VtTU14aWtGdWMwQkx5ZVc2YkE2YVBWcE5jM0ZSclVpK3VPL09LY1YxUlljcWlRL3RocXFSZzQyZUVCNVRmWlRhN011d3JVZ3BhdTJldlBpR21ieWdoMGlZbnhqTlAzNFF1cXVCcGZoUW5zT0lNTWpHSlZJai9kWlF4eThwR0xzbUVzZHlabWpBVjNZNGxEMStETHZrTkNPNmlkUjUwZjZNVjFOcXhZZDArV1JweVQyMUJZbW83QkZyVjRoZ3FUTGJuTXFJUis0K1JkaHJJRGUyZDFJSFFHZ3JPVVhGT2JhKzBVRU1vcDN6a0NhQVVsVkRXQ2JHYkJWb25aQ3MzTW1MSDdaT3AwSjl3SGdHMDEycGU3MVdRSUg0RkRpYU5PeGRDQWsrRlRRNlBQWXpvWEtlUzIzclFFMjh4U2lHT2NTRHVyZ2lLRFNqSmc3bDBzYk03MDRoZC8yNkJmdTZDeXdTSmlPaC8yZHdqbS81L3pJM0VaVzM1U25EN1pESEZ5aVR3eFBxelU5V2VrSC9CZVZEenlKZWhlV2czenB4L29SSGJiQU8yQ2RDQXR5V2ZmK0IxV3o5TSs3QlVvNkVhbVhuZkdpMUFEbGcxMlJSUzlqUExYU3dMSnh3T1FLenlLOFhTd3J6MSIsIm1hYyI6IjRhYjFlODlkY2Y2NjBlOWMyNGEwOGEyMzcyYzIwMWI0ZDg1ODY3NDJiN2QwMGJlN2YyNDMxOTJiZTVjM2ViZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
