Калужанка неожиданно узнала, что у неё есть муж и ребёнок
Калужанка неожиданно узнала, что у неё есть муж и ребёнок

Дмитрий Ивьев
20.04, 11:11
Жительница Малоярославецкого района обратилась в прокуратуру с необычной жалобой: при посещении ЗАГСа она узнала, что официально считается замужем за иностранцем и у неё есть ребёнок, которого она никогда не рожала.

Прокуратура провела проверку и выяснила: документы действительно были подделаны. Кто-то от её имени зарегистрировал фиктивный брак и оформил актовую запись о рождении несуществующего малыша.

Чтобы восстановить права женщины, прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным и аннулировать запись о рождении. Суд встал на сторону истца — все незаконные записи отменены.

Сейчас прокуратура контролирует, чтобы решение суда исполнили в полном объёме и в документах женщины не осталось следов этой истории.

Выясняется также, как именно появились подобные документы.

eyJpdiI6IjdnWnVQcXFoRHhpbER6QS9uSmo3WkE9PSIsInZhbHVlIjoiakxVcWoyNjlGL2RuSVVrNGtuc2hVdjdGWWNzRDJ0SHhhZUc4ZGo2ekYrVmtrb1hMSmpZV1lSRWJGSzF2TS82YUcvK1g1RThCamFoc3R6SHNMY0w0K3RLTzlBd2dUVVNaVXhRTnA1RW9IK1YxSGNXUWN2dE96QTJYUzU2bkZTdTZhWGFSTWUweTV0dXhkVEZZZFZhUUVEaVBac2dQUzIrNldJclExcVRDMU9mTzVWT1YwVVZkZUtmcndlY1g5bGRaUnQ2VHR0WXZoSDVFNW5OUFpXYXhHbnh5QS9iYlNIbUtGYzB4Y090RktkWEtrWWtFYlllYUpneEhUYmRTYkFkdTduL1IzejIxbGc3anZBYk1HbmFFSGVkVUd2MCs2dFBFSDB3UXU1aFdFc0VaU3JmWmFWdlJzUllqdzNSdmVFTnUrQXN3bkU5YkNBUzlIZjl6dGNQTmhGeWlDWngwS2VBTHFERzNFMGNtQ2pwQkZZdXI0MElUVjFhbXNmRms5ZWplVC96UDR4U3JGeHozdnkzNnlISDNVNDFKRzRyWnZoMitxRXNPMGZtSWoyK09wYkN6YUFBb0NSOUJQWlNWNzMyeSIsIm1hYyI6IjY1NGFlNzM3YTVmYzUwMzFmMjdkMGM0MTI2YTdjZjkxMzEyMjZmMmQ1MWZmY2JkMTdiOGZhMjgxZjgzY2NkYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImZyUUo0SEVjODFwZ21rem5yOGw1U2c9PSIsInZhbHVlIjoicVJkREJLOWxZU3pySFdqK21HbDhuOThnRlpuYzYyNjZrYXJJWWFqYm5YRTFzVWRIbVN5cm05dXo1TGpKbUE5ZXdUNWVuT0tGNmp5clAzdExLZlZlM204bnhsem1Ta0xrSFhRL2VmYXQ0VjVDMGFaNExaTVpRSWp6RzZ1UWx5T0oyOG1DM2RXOVBVYW1TWGNEcndVMnFSemFuVzRBRmlYU0NqVkxsNFgxWE9oNEM2Um85WExzeTMzMDdBcjkyQkFFNk1QUC9kQ0QxK0tHN1JmRDdoTmJmck82cXdCQnpwT0hHRGpLOFBMNjVRY1NvUHJ5RzBpMFE1U3crOTNacVJYYVpFL1dlWVhkZ0VqcmNzRVpUWHJId2s4ZE55RFhMM29vajNpTytscy9EQUR4K0duMTRGVEw1dm8rRktXMldqUk9zUjdpTFA4bG5Qc3FJV1lEYUFKaE9WOVdHMDNKbEFyQ1V0S1QwTU16ZUVCNU5FbTFGT1JhZ1cwSHo4b3NYZ2t2Z1pyZHV0Q0ExQXZxUk40bXVzRWdjVVM1RWFtTVkycitlWG54aVFEWDR1Smk2VDVndnB4cnI4b0dXMkM5dGNUTFdTVUVxcWxzVnczdUI4V2UwWU1iWDBQamQ4UWNkUHQveFowb1FuN0hheUk1MzQ1YVlCSVlzTElGYm4wTFFQa3FMZ01vRlgzeElKYU5jNkEvcmhTSXRsQkZ0ZnQ1eXlPazZVNjgzWmFYOTFTSHVaalk0U214SFVta3hCSU1SMUF4TEhjcEdaRXJLNDNQK3lqcWRmYUNIRzhzS3g2ek9WeWNNS0VzWVRpTjVySHFsRnFESUF3WGtIR01SSVhSVlh0diIsIm1hYyI6IjdmNDQ4ZmQ0YTViZDFlMmUzZTY0ZDU5NTk0MjgxYzA2YjliZDgxYjdhNGFiZWQ4OWE3YTQ0M2JlMDk4NzAyMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
