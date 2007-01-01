Калужанка неожиданно узнала, что у неё есть муж и ребёнок

Жительница Малоярославецкого района обратилась в прокуратуру с необычной жалобой: при посещении ЗАГСа она узнала, что официально считается замужем за иностранцем и у неё есть ребёнок, которого она никогда не рожала.

Прокуратура провела проверку и выяснила: документы действительно были подделаны. Кто-то от её имени зарегистрировал фиктивный брак и оформил актовую запись о рождении несуществующего малыша.

Чтобы восстановить права женщины, прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным и аннулировать запись о рождении. Суд встал на сторону истца — все незаконные записи отменены.

Сейчас прокуратура контролирует, чтобы решение суда исполнили в полном объёме и в документах женщины не осталось следов этой истории.

Выясняется также, как именно появились подобные документы.