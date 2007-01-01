Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
5812 калужан получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
Общество

5812 калужан получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

Дмитрий Ивьев
20.04, 10:53
0 178
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Выплату могут получать как работающие, так и неработающие родители, опекуны или другие родственники, которые фактически ухаживают за малышом, рассказали 20 апреля в Социальном фонде.

Работающим калужанам пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка: минимум — 10 669 рублей, максимум — 83 021 рубль в месяц. При этом можно вернуться на работу и продолжать получать выплату.

Неработающие родители также могут оформить пособие — в фиксированном размере. Для этого нужно подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе Соцфонда.

Если в семье несколько детей младше полутора лет, пособие назначается на каждого из них.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+