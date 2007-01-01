5812 калужан получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

Выплату могут получать как работающие, так и неработающие родители, опекуны или другие родственники, которые фактически ухаживают за малышом, рассказали 20 апреля в Социальном фонде.

Работающим калужанам пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка: минимум — 10 669 рублей, максимум — 83 021 рубль в месяц. При этом можно вернуться на работу и продолжать получать выплату.

Неработающие родители также могут оформить пособие — в фиксированном размере. Для этого нужно подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе Соцфонда.

Если в семье несколько детей младше полутора лет, пособие назначается на каждого из них.