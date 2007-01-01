Главная Новости Общество Почти половина калужских компаний требует от сотрудников соблюдать дресс-код
Почти половина калужских компаний требует от сотрудников соблюдать дресс-код

Дмитрий Ивьев
20.04, 09:19
В Калуге почти каждая вторая компания предъявляет требования к тому, как одеваются офисные работники. Об этом говорят результаты опроса, который провёл сервис SuperJob.

Из 47% сотрудников, которые сталкиваются с корпоративными правилами в одежде, у 10% действует строгий дресс-код — например, обязательный костюм и галстук. Ещё 37% работодатель просит просто придерживаться делового стиля, без излишней строгости.

Большинство работников — восемь из десяти — покупают офисную одежду за свой счёт. Лишь у немногих компания полностью оплачивает гардероб или выдаёт фирменную форму. Ещё часть сотрудников получает частичную компенсацию или отдельные предметы одежды от работодателя.

В среднем калужане тратят на соответствие дресс-коду около 30 тысяч рублей.

Кстати, самим сотрудникам правила в одежде в целом нравятся: 58% опрошенных поддерживают дресс-код, и лишь 12% относятся к нему отрицательно. Больше половины воспринимают требование одеваться по правилам как нечто само собой разумеющееся, ещё треть — с пониманием.

Что касается карьеры, то работники считают внешний вид довольно важным фактором. По 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,2 балла. Женщины склонны считать этот момент чуть более значимым, чем мужчины. А 14% опрошенных уверены: именно их опрятный вид и готовность соблюдать дресс-код помогли добиться успеха в работе.

