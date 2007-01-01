В Калужской области санитарная авиация выполнила шесть вылетов
В Калужской области санитарная авиация выполнила шесть вылетов

Дмитрий Ивьев
20.04, 08:26
В понедельник, 20 апреля, об этом сообщила министр здравоохранения региона Анна Чернова.

- В этом году санитарная авиация выполнила уже 6 вылетов, а в прошлом году было эвакуировано 115 пациентов, - отметила она. - Санитарная авиация помогает оперативно доставлять пациентов в критических состояниях в медучреждения и обеспечивать их необходимой, в том числе узкоспециализированной, медицинской помощью.

Для вылетов задействованы вертолёты марки «Ансат», которые могут развивать скорость 275 км/ч на высоте от 150 до 300 метров.

Внедрение авиационной поддержки в систему экстренной медицинской помощи Калужской области произошло в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

