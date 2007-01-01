Вода в Оке за сутки опустилась еще на 18 сантиметров

В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.

За последние сутки в Оке он уменьшился на 18 сантиметров, сообщили 19 апреля в Главном управлении МЧС.

Протва за сутки потеряла 24 сантиметра.

Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 11 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась на 15 сантиметров.