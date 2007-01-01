Вода в Оке за сутки опустилась еще на 18 сантиметров
В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.
За последние сутки в Оке он уменьшился на 18 сантиметров, сообщили 19 апреля в Главном управлении МЧС.
Протва за сутки потеряла 24 сантиметра.
Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 11 сантиметров.
Угра в Товарково опустилась на 15 сантиметров.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь