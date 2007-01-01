В Калуге коллектив Думы провёл субботник

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев вместе с сотрудниками аппарата Думы провели субботник по уборке территории областной клинической больницы. Была приведена в порядок территория сквера в районе ветеранского корпуса: убран мусор, сухие ветви и старая листва.

«Несмотря на капризы погоды, всем коллективом аппарата Думы продолжаем наводить чистоту. Весенние субботники уже стали доброй традицией. Приятно видеть, как пространство вокруг преображается, становится чище благодаря нашим усилиям. Благодарю всех за слаженную работу и позитивный настрой! Передаем эстафету чистоты дальше!», – прокомментировал Юрий Моисеев.