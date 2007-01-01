Экспортный календарь 2026: страны, события, сотрудничество

Основная задача российских экспортеров в настоящее время – освоение новых рынков. В этом калужскому бизнесу помогает региональный Центр поддержки экспорта.

Ежегодно ЦПЭ проводит десятки крупных мероприятий: международные и реверсные бизнес-миссии, форумы, конференции, круглые столы; сопровождает калужан на выставках за рубежом. 2026 год тоже богат на события, рассказываем об экспортных планах и разных форматах поддержки экспортно-ориентированного бизнеса в Калужской области.

Международные бизнес-миссии: развиваем торговлю с соседями

С 26 по 29 мая в Минске, Республика Беларусь, пройдет международная выставка-форум высоких технологий и цифровой инфраструктуры «ТИБО» - 2026.

К участию приглашаются региональные экспортно-ориентированные компании с готовыми ИТ-продуктами и решениями, заинтересованные в развитии торговых связей с партнёрами из Республики Беларусь.

С 14 по 16 октября в Баку, Азербайджанская Республика, состоится Международная строительная выставка BakuBuild 2026.

Участниками станут международные компании, производители, архитекторы и специалисты. Калужская область будет представлена региональными компаниями строительной сферы, ориентированными на экспорт и заинтересованными в партнерстве с предприятиями Азербайджанской Республики.

Реверсные бизнес-миссии: Африка ближе

Стратегические рынки для нашей торговли – страны Глобального Юга. В 2026 году Центр поддержки экспорта Калужской области планирует принять ряд делегаций из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам и еще ряда стран Африки и СНГ.

Делегации будут сформированы из представителей иностранных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с региональными производителями. К участию будут приглашены калужские компании, которые стремятся расширить торговые связи и выйти на экспорт.

Зарубежные выставки: какие рынки хотим освоить

География международных выставок в этом году обширна. Специалисты Центра поддержки экспорта оказывают калужским производителям полное сопровождение участия в зарубежных выставках.

Международная сельскохозяйственная выставка NOVI SAD INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR 2026, Сербия, с 16.05 по 21.05.

Международная выставка «Здравоохранение», Республика Казахстан, г. Алматы, с 20.05 по 22.05.

Международная выставка BIG-5 Construct South Africa, ЮАР, г. Йоханнесбург с 9.06. по 11.06.

Международная выставка KazBuild 2026», Республика Казахстан, г. Алматы с 02.09. по 04.09.

«UzEnergyExpo 2026 – международная выставка «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, электроника, освещение», Республика Узбекистан, г. Ташкент, с 20.10. по 22.10 .

. Международная выставка «Горное дело, металлургия и металлообработка» - MiningMetals Uzbekistan 2026, Республика Узбекистан, г. Ташкент с 27.10. по 29.10.

Международная выставка FoodExpo Qazaqstan, Республика Казахстан, г. Алматы с 11.11 по 13.11.

Межрегиональная закупочная сессия – кооперация в действии

Межрегиональная кооперация является ключевым элементом экономического развития страны, ей уделяется особое внимание в работе Центра поддержки экспорта. Развитие кооперационных связей — это смена парадигмы с конкуренции на сотрудничество, что позволяет улучшить качество предлагаемых продуктов и услуг.

С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону в рамках международной выставки пищевых технологий и инноваций Юг ПродТех-26 пройдет Международная закупочная сессия для предпринимателей продовольственного сектора. На закупочной сессии будет представлена продукция из более чем 20 регионов России. В ней примут участие свыше 30 покупателей, представляющих розничные сети и компании – дистрибьюторы, заинтересованные в российских продуктах питания. Географический охват сессии – не менее десяти стран, в том числе ЕАЭС, СНГ, страны Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

А еще обучение, конкурс и форум

Калужский Центр поддержки экспорта, помимо поддержки экспортеров по всем видам деятельности, занимается образовательными проектами. Это акселерационные обучающие программы, бизнес-форумы с участием международных компаний и федеральных спикеров.

«Экспортер года» - региональный конкурс для предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта.

Даты проведения: с 23.03 по 15.05.

«Экспортный форсаж» - акселерационная программа ускоренного выхода компаний на экспорт

«Вектор на экспорт» - международный бизнес-форум для предпринимателей. В программе: В2В-встречи, сессии, семинары и работа выставочной площади «Экспортер года-2025».

Даты проведения: ноябрь 2026.

За время работы Центра поддержки экспорта для достижения целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» более 4 000 субъектов МСП воспользовались услугами ведомства, заключено свыше 360 экспортных контрактов, а география партнёрства охватывает более 70 стран мира.