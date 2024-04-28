В Калуге за неделю родились 70 детей

Мальчиков было заметно больше – 42 на 28, сообщили 28 апреля в городском загсе.

Некоторые калужане назвали младенцев необычными именами: Ясмин, Даниэль, Платон, Мишель.

С начала 2024 года в Калуге на свет появились 1215 детей.