Лучшие кадры – лучшим работодателям

Агентство «Комсомольская правда-Калуга» объявляет о начале проекта «Работодатель года - 2024».
В прошлом году мы запустили конкурс в поддержку работодателей Калужской области, в рамках которого 20 лучших организаций региона получили звание «Работодатель года-2023».
Цель проекта –создать информационное поле в области трудоустройства на территории Калужской области. Путем народного голосования выявить лучших работодателей, которым доверяют калужане.
Работодателей в Калужской области великое множество, но как определить лучших из лучших? Это могут сделать только вы – сами работники.
Какие предприятия региона достойны звания «Работодатель года»?
В специальном разделе нашего сайта уже запущено голосование «Работодатель года – 2024», которое и определит в итоге самого ответственного и перспективного работодателя Калужской области.
Началось оно 27 марта и продлится до 31 августа. У любого из вас, дорогие читатели, есть возможность отдать свой голос за самого лучшего, на ваш взгляд, босса, предприятие или фирму.
Анкету, куда требуется вписывать имена и предприятия, вы можете заполнить на специальной странице, пройдя по ссылке «Работодатель года -2024» в верхней части главной страницы сайта.
Развитие производств в технической и материальной части неизбежно упирается в развитие кадровой политики. Именно человек двигает экономику вперед.
В последние годы многие предприятия сталкиваются с проблемами набора персонала. И в этот момент на первое место выходит отношение руководства к своим подчиненным.
Борьбу за кадры выигрывает тот, кто быстрее сориентируется в новых условиях, кто предложит более комфортные, более продуктивные условия труда. Кто, наконец, предоставит достойную заработную плату.
Ценность человека труда, как раньше называли представителей этого класса, растет с каждым месяцем. И стать лучшим работодателем сегодня – это не просто амбиции, это – способ выживания любого предприятия.
Таким образом, проект «Работодатель года», проводимый медиахолдингом «Комсомольская правда-Калуга» поднимается на новый, более высокий и ответственный уровень.
Ведь к признанным лучшими потянутся и лучшие кадры. А вот кто станет этими самыми лучшими – решать вам, дорогие читатели.
До 31 августа у вас есть время назвать тех, кого считаете лучшими именно вы.
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