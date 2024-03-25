В Калуге 27 марта откроется «горячая линия» по вопросам защиты от мошенников

Консультацию сотрудников полиции и представителей Калужского отделения Банка России по вопросам о способах защиты от телефонных и интренет-мошенников можно получить по телефонам: 8 (4842) 50 20 20. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Также специалисты расскажут о правилах «самозапрета» на выдачу кредитов.

«Горячая линия» откроется в среду, 27 марта. Она будет работать с 17 до 18 часов.