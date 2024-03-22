Вспышка кори зафиксирована в Калужской области

Число заболевших в Козельском районе выросло до 11, сообщила вечером в пятницу глава администрации Елена Слабова. Утром 22 марта она рассказывала лишь о двух пациентах.

- Для Козельского района это очень много, - говорится в заявлении чиновницы.

Специалист Роспотребнадзора по Калужской области Наталья Крыгина сообщила в прямом эфире для жителей Козельского района, что в зоне риска находятся все непривитые люди. При заболевании необходима госпитализация.

- Больной корью - стопроцентный переносчик. В том случае, если был контакт, но пока еще нет симптомов, человек все равно заразен, - говорится в публикации на странице главы администрации района. - На первых порах корь часто путают с ОРВИ, так как симптомы одинаковые - слабость, ломота, насморк. Поэтому люди могут не сразу обратиться к врачу.

Подчеркивается, что от кори можно умереть, она опаснее ковида.

- Если вы почувствовали симптомы кори - вызывайте врача на дом. Не идите в поликлинику, вы опасны для окружающих. Опишите врачу симптомы и расскажите, как и где могли контактировать с больным, - заявили козельские чиновники.

Напомним, в течение всего 2023 года жители Калужской области жаловались на отсутствие вакцины от кори в поликлиниках. В региональном Минздраве объясняли это отсутствием поставок из федерального центра.

В середине марта в регион поставили две тысячи доз вакцины. До этого в январе привозили полторы тысячи.