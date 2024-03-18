В Калуге стартовал региональный чемпионат по профмастерству «Профессионалы»

С 18 по 22 марта в нем примут участие 305 конкурсантов. Лучших в различных профессиях будут выяснять на шести площадках по 40 направлениям.

Участниками соревнований стали школьники в возрасте от 14 лет и студенты среднего профессионального образования, рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Мы имеем все основания надеяться, что сегодняшние победители реализуют свои навыки при стажировке на площадках предприятий-партнеров, - прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.