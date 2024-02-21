Шапша посетил отремонтированный музей в Кондрово

Губернатор побывал с рабочим визитом в Дзержинском районе 20 февраля.

Капитальный ремонт в местном Краеведческом музее прошел в прошлом году.

- Продолжим оснащение музея, - пообещал Шапша. - На очереди - новое оборудование. В том числе интерактивное.

По его словам, в музее уже красиво, уютно, а люди работают с большой любовью к малой родине.